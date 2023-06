Déforestation : Les investisseurs pourraient se détourner de certaines entreprises

LONDRES, 13 juin (Reuters) - Alors qu'une nouvelle loi de l'Union européenne sur la "tolérance zéro" en matière de déforestation se profile, plusieurs grands investisseurs ont déclaré à Reuters qu'ils s'inquiétaient de leur exposition, certains affirmant qu'ils pourraient s'éloigner des fabricants de biens de consommation dont les chaînes d'approvisionnement sont "risquées". En décembre, l'Union européenne a adopté une nouvelle réglementation visant à empêcher les entreprises de vendre sur ses marchés des produits liés à la déforestation, sous peine de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires dans un État membre de l'UE. L'année dernière, le fonds allemand Union Investment, présent au capital d'Unilever et Reckitt, a écrit à 56 entreprises pour en savoir plus sur la déforestation dans leurs chaînes d'approvisionnement. Un document interne consulté par Reuters montre qu'Union Investment n'a reçu que 30 réponses. Parmi celles-ci, seules 14 entreprises ont déclaré avoir des objectifs de déforestation zéro. "En tant qu'investisseur important, cette situation est très atypique", a déclaré Henrik Pontzen, responsable ESG d'Union Investment. "En règle générale, nous recevons une réponse de toute entreprise à laquelle nous écrivons. La raison pour laquelle elles ne répondent pas est peut-être qu'elles n'ont rien à dire", a-t-il ajouté. L'Union "exclura les entreprises lorsque toutes nos options de relances auront été épuisées". Huit grands actionnaires institutionnels - Schroders, Janus Henderson, NBIM, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International et Ninety One - ont déclaré à Reuters qu'ils discutaient de cette question avec des producteurs de biens de grande consommation, et trois d'entre eux ont indiqué qu'ils identifieraient les valeurs dont ils pourraient se retirer. La nouvelle réglementation exigera notamment des entreprises qu'elles produisent des formulaires électroniques d'audit afin de démontrer que leurs chaînes d'approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts. Magdi Batato, responsable des opérations chez Nestlé, propriétaire de Nescafe et Kit Kat, le plus grand fabricant de produits alimentaires au monde, estime que les règles sont "peut-être" un peu ambitieuses. "Il y a encore du travail à faire (dans l'industrie)", a-t-il déclaré. "Si les choses ne changent pas, nous pourrons exclure des entreprises", a déclaré Arild Skedsmo, analyste principal au sein du plus grand fonds de pension norvégien, KLP. "Les règles de l'UE font de la déforestation un risque financier aussi bien qu'un risque environnemental." (Reportage Richa Naidu à Londres ; avec la contribution de Kate Abnett à Bruxelles ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)