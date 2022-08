Deezer va s'étendre en Allemagne en utilisant le modèle du Brésil et de la France, dit son PDG

SAO PAULO (Reuters) - Deezer lancera ses activités en Allemagne dans les semaines à venir en mettant l'accent sur l'établissement de partenariats locaux, a déclaré le PDG du groupe français de diffusion de musique en ligne dans une interview à Reuters.

Jeronimo Folgueira, qui a pris ses fonctions il y a un an, a expliqué que la société, cotée en Bourse depuis un mois, souhaitait reproduire la stratégie qu'elle a mise en place en France puis au Brésil, son deuxième marché.

"Je pense que nous avons réussi à reproduire au Brésil le modèle que nous avons appliqué avec succès en France, c'est-à-dire que nous entrons sur le marché avec de grands partenaires stratégiques - comme TIM, Globo et Mercado Libre ici - qui nous aident vraiment à prendre de l'ampleur", a-t-il dit.

L'Allemagne est le prochain pays sur la liste de l'entreprise, qui s'appuie sur un partenariat local avec RTL Group

"Nous nous attendons à ce que l'Allemagne devienne le moteur de croissance de l'entreprise au cours des prochaines années. Nous cherchons à reproduire le modèle français et brésilien qui a fait ses preuves."

En juillet, Deezer - l'une des premières "licornes" françaises - a fait le grand saut lors d'une introduction en Bourse (IPO) attendue depuis longtemps, que les analystes ont considérée comme audacieuse compte tenu de la situation économique mondiale.

L'action du groupe a perdu jusqu'à 59% dans les jours qui ont suivi l'IPO, avant d'effacer une partie des pertes.

"Le fait que nous ayons pu entrer en Bourse et lever 143 millions d'euros dans la situation actuelle (...) montre la force de notre entreprise et de notre secteur", a assuré Jeronimo Folgueira.

Il a ajouté que Deezer voulait également créer des liquidités pour certains de ses investisseurs et ouvrir la porte à "une éventuelle fusion-acquisition par la suite".

Jeronimo Folgueira a aussi indiqué que Deezer pourrait envisager une expansion sur d'autres marchés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où l'entreprise est peu présente.

"Si nous pouvons prendre des parts de marché et rivaliser avec Spotify, Apple et Amazon en France et au Brésil, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire ailleurs."

(Reportage Steven Grattan et Gabriel Araujo, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)