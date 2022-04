Deezer va entrer en Bourse en s'alliant à I2PO, SPAC de Pinault et Pigasse

PARIS (Reuters) - I2PO, le véhicule d'investissement créé l'an dernier par François-Henri Pinault et Matthieu Pigasse, a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif avec Deezer pour le rachat du groupe français de diffusion de musique en ligne.

L'accord a été conclu sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,075 milliard d'euros, précisent les deux sociétés dans un communiqué.

Le rapprochement vise à porter le chiffre d'affaires de Deezer à un milliard d'euros d'ici 2025 tout en lui permettant d'atteindre la rentabilité opérationnelle et un flux de trésorerie (cash-flow) positif, ajoutent-elles.

Deezer, qui compte 9,6 millions d'abonnés et un catalogue de plus de 90 millions de titres, a généré 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, un montant en hausse de 5,5%, et vise 455 millions d'euros de recettes cette année, soit une croissance de 14%.

À titre de comparaison, Spotify, premier acteur indépendant du marché mondial du "streaming" musical, affichait 406 millions d'abonnés fin 2021.

I2PO, une "special purpose acquisition company" ou SPAC dédiée au secteur du divertissement et des loisirs, est cotée en Bourse de Paris depuis juillet dernier après avoir levé 3275 millions d'euros.

Le nouvel ensemble né du rapprochement, qui conservera le nom de Deezer, disposera de 135 millions d'euros, dont une partie levée auprès d'investisseurs qui incluent les actionnaires existants de Deezer (dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel) ainsi que Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations.

"Deezer possède les atouts nécessaires pour continuer à conquérir une part importante du marché du streaming musical en plein essor", a déclaré Iris Knobloch, la PDG d'I2PO, cité dans un communiqué.

(Rédigé par Marc Angrand)