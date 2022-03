Deepki lève 150 M$ pour renforcer sa position de leader de l'ESG

PARIS, 29 mars (Reuters) - L'entreprise Deepki, spécialisée dans l'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du secteur immobilier, a annoncé avoir levé 150 millions d'euros auprès notamment des sociétés d'investissement Highland Europe et One Peak Partners.

Cette levée de fonds, la troisième réalisée par Deepki depuis sa création en 2014, illustre l'essor du secteur de l'ESG, parallèlement au renforcement de la réglementation sur les émissions carbone dans le sillage des accords de Paris.

Le secteur immobilier, actuellement responsable d'environ 40% des émissions de CO2, est particulièrement concerné.

"Le secteur immobilier mondial doit agir maintenant s'il veut réduire de moitié ses émissions d'ici 2030 et atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050, ce qui représente un énorme potentiel de marché", souligne Vincent Bryant, président et co-fondateur, cité dans un communiqué.

Deepki, qui propose un outil informatique d'analyse des données liées à la consommation d'énergie, propose à ses clients de mesurer leur impact environnemental en matière d'émissions carbone et de production de déchets. L'entreprise bénéficie d'une demande accrue des détenteurs de parcs immobiliers et compte déjà l'État français parmi ses principaux clients.

"La valeur du marché du reporting et de l'analytique nécessaire pour atteindre cet objectif sera de 5 à 10 milliards de dollars par an d'ici 2025, avec une croissance annuelle de 20%", indique l'entreprise, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.

Outre Highland Europe et One Peak Partners, Bpifrance et Revaia ont également participé à la nouvelle levée de fonds, ainsi que les investisseurs historiques, Hi Inov et Statkraft Ventures.

Avec cette levée de fonds, Deepki espère financer sa croissance en renforçant ses équipes, tant dans le domaine du marketing que de l'informatique et en ouvrant un premier bureau hors d'Europe pour s'implanter aux Etats-Unis dans les douze prochains mois.

L'entreprise, qui emploie actuellement 150 personnes, envisage de recruter 400 collaborateurs supplémentaires d'ici 2023, selon un porte-parole de l'entreprise.

Du fait de sa position dominante dans le marché de l'ESG, elle envisage en outre plusieurs acquisitions et a identifié trois cibles potentielles en Europe et aux États-Unis. (Reportage Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard)