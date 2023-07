Décollage réussi pour l'ultime mission d'Ariane 5

Décollage réussi pour l'ultime mission d'Ariane 5













Crédit photo © Reuters

par Joey Roulette et Tim Hepher (Reuters) - La fusée européenne Ariane 5 a décollé mercredi du centre spatial de Kourou, en Guyane, pour son ultime vol, emportant deux satellites de télécommunication militaire à son bord. La fusée de 53 mètres de haut a quitté le pas de tir du port spatial français de Kourou pour sa 117e et dernière mission à 19h00 heure locale (23h00 GMT), selon une retransmission en direct sur internet. "Le travail d'Ariane 5 est désormais terminé et Ariane 5 a terminé en beauté", a déclaré le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël. Un satellite français Syracuse 4B et un satellite allemand Heinrich Hertz (H2Sat) seront déployés lors de cette mission. Jusqu'à présent, l'Europe dépendait de la fusée italienne Vega pour les petites charges utiles, de la fusée russe Soyouz pour les charges moyennes et de la fusée Ariane 5 pour les missions lourdes. La guerre en Ukraine a toutefois bloqué l'accès des Occidentaux aux fusées russes et la nouvelle génération de Vega C s'est vue clouée au sol après l'échec de son deuxième vol d'essai en décembre dernier. La fusée Ariane 6, qui doit succéder à Ariane 5, a de son côté été reportée à 2024 en raison de retards techniques. Le premier vol d'essai d'Ariane 6 devrait intervenir à la fin 2023, en fonction des résultats des tests prévus cet été. Son premier vol commercial devrait se dérouler l'an prochain. L'agence européenne cherche à conserver un rôle clé dans l'espace alors que sa fusée Ariane, pionnière des lancements commerciaux de satellites, fait désormais face à la concurrence du groupe américain privé SpaceX. (Reportage Tim Hepher et Joey Roulette; version française Camille Raynaud)