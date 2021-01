Décès du réalisateur britannique Michael Apted à l'âge de 79 ans

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le réalisateur britannique Michael Apted, connu pour sa série de documentaires "Up", qui suit un groupe d'enfants pendant plus de 50 ans, est décédé jeudi dans sa maison de Los Angeles, à l'âge de 79 ans, a annoncé vendredi son agent Roy Ashton.

Son oeuvre la plus connue est la série de documentaires "Up" débutée en 1964 qui suivait 14 enfants britanniques âgés de 7 ans issus de différents milieux sociaux. Michael Apted revenait les filmer tous les 7 ans documentant leurs vies. L'épisode le plus récent, intitulé "63 Up" est sorti en 2019.

Michael Apted a aussi réalisé des films, notamment "Gorilles dans la brume" en 1988 ou un James Bond, "Le monde ne suffit pas", en 1999, et des programmes pour la télévision.

