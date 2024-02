Décès du milliardaire brésilien Abilio Diniz, figure de la grande distribution, à 87 ans

(Actualisé avec réactions de Peninsula) BRASILIA, 18 février (Reuters) - Le milliardaire brésilien Abilio Diniz, qui a bâti un empire dans le secteur de la grande distribution, est décédé dimanche à São Paulo, selon son service de presse. Âgé de 87 ans, il était hospitalisé à l'hôpital Albert Einstein et souffrait d'une insuffisance respiratoire due à une pneumopathie, a indiqué son service de presse dans un communiqué. Abilio Diniz était une figure importante de la grande distribution au Brésil comme en France, où il était membre du conseil d'administration du groupe français Carrefour. Il était aussi vice-président de Carrefour Brasil. A lire aussi... À la fin des années 1950, il a cofondé Pão de Açucar , qui est devenu la plus grande chaîne de supermarchés du Brésil. Après une série de fusions et d'acquisitions, le contrôle du groupe brésilien est passé aux mains du français Casino en 2012. En 2013, Abilio Diniz a quitté l'entreprise qu'il avait fondée, prenant alors la présidence de l'entreprise brésilienne de transformation alimentaire BRF, qu'il a occupée pendant cinq ans. En 2014, le milliardaire brésilien a acquis une participation dans Carrefour Brasil par l'intermédiaire de sa société d'investissement privée Peninsula. L'an dernier, Forbes a estimé sa fortune à 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros). Réagissant à la nouvelle de sa mort, Peninsula Participações a déclaré qu'il continuerait d'apporter son expertise à Carrefour, avec lequel le groupe a conclu un engagement de long terme. (Reportage Marcela Ayres; version française Stéphanie Hamel et Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)