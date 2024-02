Décès du coureur kenyan Kelvin Kiptum dans un accident de la route

Décès du coureur kenyan Kelvin Kiptum dans un accident de la route













12 février (Reuters) - Le coureur kenyan Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, est décédé dimanche en compagnie de son entraîneur Gervais Hakizimana dans un accident de la route, a annoncé l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga sur le réseau social X. Via la même plateforme, le ministre des Sports, Ababu Namwamba, a déclaré que le Kenya a "perdu un joyau spécial", évoquant une information "dévastatrice". Kelvin Kiptum, qui était âgé de 24 ans, a signé le record du monde du marathon à Chicago en octobre dernier, avec un temps de 2h00.35, effaçant des tablettes le record de son compatriote Eliud Kipchoge (2h01.09 à Berlin en 2022). (Rédigé par Angelica Medina à Mexico et Urvi Dugar à Bangalore; version française Jean Terzian)