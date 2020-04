Décès du chanteur soul Bill Withers, auteur d'"Ain’t No Sunshine"

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le chanteur de soul américain Bill Withers, auteur notamment d'"Ain't No Sunshine" dans les années 1970, est mort de complications cardiaques à l'âge de 81 ans, rapporte vendredi le magazine Rolling Stone citant un communiqué de sa famille.

"Nous sommes bouleversés par la disparition de cet être cher, mari et père dévoué", écrit sa famille dans un hommage à un homme qui, poursuit-elle, "cherchait par sa poésie et sa musique" à connecter les gens entre eux.

"En ces temps difficiles, nous prions pour que sa musique offre du confort et du divertissement à tout le monde."

Né en 1938 en Virginie-Occidentale, handicapé dans son enfance par son bégaiement et orphelin de père à l'adolescence, il s'enrôle très jeune dans la Marine et ne quitte les drapeaux qu'en 1965.

Bill Withers s'installe alors à Los Angeles et se lance dans une carrière musicale, enregistrant des "démo" et jouant le soir dans des clubs, tout en conservant un travail "alimentaire".

Son premier album studio, "Just As I Am", en 1971, contient plusieurs pépites, dont "Ain't No Sunshine", et propulse sa carrière. D'autres succès suivront, dont "Lean on Me" et "Lovely Day".

Mais Bill Withers, qui a fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2015, s'était rapidement éloigné de l'industrie musicale. Rolling Stone rappelle qu'il n'a enregistré que huit albums studio.

"Je ne suis pas un virtuose mais je pense avoir écrit des chansons auxquelles les gens pouvaient s'identifier", déclarait-il en 2014 dans une interview à Rolling Stone.

(Frank McGurty; version française Henri-Pierre André)