Décès du batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, à 80 ans

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) -Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est mort mardi à l'âge de 80 ans dans un hôpital londonien, a annoncé son agent.

"C'est avec une tristesse immense que nous annonçons le décès de notre bien aimé Charlie Watts. Il s'est éteint paisiblement dans un hôpital de Londres aujourd'hui, entouré de sa famille", a-t-il déclaré.

"Charlie était un mari, un père et un grand-père aimé et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l'un des plus grands batteurs de sa génération."

Né à Londres en 1941, Charlie Watts avait commencé à jouer de la batterie dans des clubs de "rhythm and blues" de la capitale britannique au début des années 1960, avant de rejoindre Brian Jones, Mick Jagger et Keith Richards au sein des Rolling Stones en janvier 1963.

Il avait depuis partagé tous les succès du groupe, parmi lesquels figurent "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" ou encore "Paint It, Black".

En près de 60 ans de carrière, il a ainsi joué sur 30 albums des "Stones" et participé à toutes leurs tournées, mais il s'était retiré du projet de 13 dates de la tournée "No Filter" prévue à partir du mois prochain après avoir été opéré en urgence.

(Reportage Kate Holton et Michael Holden; version française Jean Terzian, édité par Marc Angrand)