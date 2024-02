Décès de l'ancien président chilien Sebastian Pinera dans un accident d'hélicoptère

SANTIAGO (Reuters) - L'ancien président chilien Sebastian Pinera est décédé mardi dans un accident d'hélicoptère dans le sud du pays, ont déclaré des sources, confirmant une information rapportée en premier lieu par la presse locale. L'agence nationale de gestion des catastrophes a confirmé qu'un accident d'hélicoptère est survenu à Lago Ranco, ville du sud du pays, faisant un mort et trois blessés. L'identité des personnes se trouvant à bord de l'appareil n'a pas été communiquée. (Reportage du bureau de Santiago; version française Jean Terzian)