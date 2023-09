Décès de l'acteur Michael Gambon qui a incarné Dumbledore dans Harry Potter

LONDRES, 28 septembre (Reuters) - L'acteur britannico-irlandais Michael Gambon, mieux connu du grand public pour avoir incarné le sage professeur Albus Dumbledore dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Il s'est éteint paisiblement à l'hôpital, a rapporté PA Media, citant un communiqué de la famille. Michael Gambon a commencé sa carrière au théâtre, au début des années 1960, et s'est ensuite tourné vers la télévision et le cinéma. Son rôle le plus connu du grand public est celui de Dumbledore dans "Harry Potter", qu'il a repris en 2004 à partir du troisième volet de la série de huit films, après avoir remplacé Richard Harris. Ingénieur de formation, il a cependant "toujours su" qu'il deviendrait acteur, a-t-il déclaré au journal The Herald en 2004. Parmi ses inspirations, il citait les acteurs américains Marlon Brando et James Dean, qui, selon lui, reflétaient l'angoisse des adolescents. Michael Gambon a construit sa réputation au théâtre, avant de prendre le rôle principal de la série télévisée "The Singing Detective" (1986), dans laquelle il incarne un écrivain souffrant. Cette performance lui a valu l'un de ses quatre Bafta - prix d'excellence du cinéma et de la télévision britanniques. Il a également remporté trois Olivier Awards et deux Screen Actors Guild Awards, pour Gosford Park et Le discours d'un roi (2001). En 1992, il reçoit le titre de Commandeur de l'Empire britannique, et en 1998 celui de Chevalier pour services rendus à l'art dramatique. Michael Gambon a quitté la scène en 2015, après avoir souffert de troubles de la mémoire, mais a continué à jouer à l'écran jusqu'en 2019. Il a déclaré à un journaliste en 2002 que son travail faisait de lui "le plus chanceux des hommes". (Reportage Sarah Young ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)