Décès de Kenzaburo Oe, lauréat du prix Nobel de littérature et militant pour la paix

Décès de Kenzaburo Oe, lauréat du prix Nobel de littérature et militant pour la paix













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Kenzaburo Oe, qui a permis au Japon d'obtenir son deuxième prix Nobel de littérature grâce à ses livres sur le pacifisme et sur son fils handicapé, est mort de vieillesse le 3 mars à l'âge de 88 ans, a déclaré son éditeur Kodansha. L'écrivain a dix ans lors de la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il explique plus tard que le choc provoqué par les récits du bombardement atomique d'Hiroshima l'a incité à devenir écrivain. Kenzaburo Oe, qui avait estimé en 2014 que le Japon portait une "certaine" responsabilité dans la guerre, s'était vertement opposé aux efforts déployés par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe pour réviser la constitution pacifiste du Japon. Son prix Nobel, décerné en 1994, a été suivi par sa nomination à l'Ordre de la culture du Japon, une distinction refusée par l'auteur, car elle est remise par l'empereur. "Je ne reconnais aucune autorité, aucune valeur supérieure à la démocratie", avait-il affirmé. (Reportage Elaine Lies ; avec la contribution de Kaori Kaneko et Rocky Swift ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)