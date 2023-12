Décès de Jacques Delors, "inépuisable artisan" de l'Europe

(Actualisé avec réaction) PARIS, 27 décembre (Reuters) - Jacques Delors, ancien ministre et ancien président de la Commission européenne, est mort à l'âge de 98 ans, a rapporté mercredi l'AFP, citant sa fille Martine Aubry. Via le réseau social X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a salué un "inépuisable artisan de notre Europe". "Homme d'Etat au destin français. Inépuisable artisan de notre Europe. Combattant pour la justice humaine. Jacques Delors était tout cela", a écrit le président français. "Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son oeuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches", a-t-il ajouté. Jacques Delors a été ministre de l'Economie et des Finances de 1981 à 1984 sous le premier mandat du socialiste François Mitterrand puis président de la Commission européenne de 1985 à 1995. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)