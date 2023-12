Décès de Jacques Delors, "inépuisable artisan" de l'Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Jacques Delors, figure de la vie politique française et européenne, est mort mercredi à l'âge de 98 ans, un décès qui a suscité de nombreux hommages en la mémoire de ce "combattant pour la justice humaine", ancien ministre et ancien président de la Commission européenne. Via le réseau social X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a salué un "inépuisable artisan de notre Europe". "Homme d'Etat au destin français. Inépuisable artisan de notre Europe. Combattant pour la justice humaine. Jacques Delors était tout cela", a écrit le président français. "Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son oeuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches", a-t-il ajouté. Jacques Delors a été ministre de l'Economie et des Finances de 1981 à 1984, sous le premier mandat du socialiste François Mitterrand, puis président de la Commission européenne de 1985 à 1995 - une longévité historique à la tête de l'exécutif européen. "Si éloigné qu'on ait pu être, je salue le militant et l'homme d'action qui agissait en pensant au bien commun", a réagi le chef de file de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme X, saluant "un socialiste de la génération qui avait un idéal". Chantre du rapprochement européen d'après-guerre, Jacques Delors a été à l'origine du marché et de la monnaie uniques dans le bloc communautaire, alors miné par de profondes divergences et des crises budgétaires. "Jacques Delors a été pour beaucoup d'entre nous et bien au-delà des clivages politiques, une source d'inspiration et une raison de croire en une 'certaine idée' de la politique, de la France et de l'Europe", a déclaré Michel Barnier, ancien ministre et ancien commissaire européen. L'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit un "visionnaire" d'une "intelligence remarquable et d'une humanité sans pareille", rappelant que Jacques Delors fut à l'origine du marché unique mais aussi du programme Erasmus pour les étudiants. "Sa présidence de la Commission européenne a été marquée par un profond engagement pour la liberté, la justice sociale et la solidarité - des valeurs désormais ancrées dans notre Union", a-t-elle dit. "Son travail a eu de profondes répercussions sur la vie de générations d'Européens, y compris la mienne. Nous lui en sommes profondément reconnaissants". (Rédigé par Jean Terzian, édité par Kate Entringer et Bertrand Boucey)