Décès de deux jeunes ressortissants français à Gaza

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé mardi le décès de deux enfants de nationalité française se trouvant dans le nord de la bande de Gaza, sans donner de précisions sur les circonstances. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a déclaré que le consulat général français à Jérusalem n'était pas parvenu pour l'heure à entrer en contact avec la mère de ces jeunes ressortissants, qui aurait elle aussi été blessée, de même qu'un troisième de ses enfants. "Nous continuons nos efforts afin de joindre cette ressortissante et lui apporter assistance et soutien, ainsi qu'à sa famille, dans la mesure de nos capacités", a-t-il dit. Le Quai d'Orsay a demandé à nouveau à ce que les ressortissants étrangers de la bande de Gaza soient autorisés à quitter l'enclave palestinienne, sous blocus et sous "siège total" d'Israël en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre. (Rédigé par Jean Terzian)