Décès d'un deuxième ressortissant français dans les attaques en Israël-Quai d'Orsay

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un deuxième ressortissant français est décédé en Israël "victime des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël", a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous poursuivons les démarches entreprises pour clarifier la situation de nos ressortissants non localisés", a ajouté le Quai d'Orsay. La France avait annoncé dimanche le décès d'une ressortissante en Israël dans le contexte des attaques du groupe palestinien du Hamas lancées samedi sur le territoire israélien, et fait état de "plusieurs ressortissants" non localisés. L'attaque du Hamas sur Israël a fait depuis samedi plus de 800 morts, selon le dernier bilan rapporté lundi par la presse israélienne, tandis que le ministère de la Santé de Gaza a fait état de son côté d'au moins 560 Palestiniens décédés. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)