Décès d'Ivan Menezes, "patron historique" de Diageo

Décès d'Ivan Menezes, "patron historique" de Diageo













7 juin (Reuters) - Le groupe britannique de spiritueux Diageo a annoncé mercredi le décès de son directeur général historique, Ivan Menezes, des conséquences d'une "brève maladie". Debra Crew, déjà désignée pour succéder à Ivan Menezes après son départ en retraite, a été nommé lundi directrice générale par intérim alors que le dirigeant était hospitalisé. L'Américano-Britannique de 63 ans, né à Pune, en Inde, a rejoint l'entreprise, fruit de la fusion de Guinness et de Grand Metropolitan, lors de sa création en 1997. Alors qu'il devait prendre sa retraite à la fin du mois, il a été hospitalisé pour un ulcère à l'estomac, a indiqué la société dans un communiqué lundi. Les ventes de Diageo, qui fabrique le whisky Johnnie Walker, le gin Tanqueray ou encore la tequila Don Julio, ont grimpé sous la direction d'Ivan Menezes, qui a mené de multiples acquisitions de marques et une transformation de sa stratégie de développement durable. (Reportage Eva Mathews à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)