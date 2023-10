Débuts boursiers décevants pour Sandoz avec une action à 24 francs suisses

(Reuters) - Le laboratoire Sandoz, spécialiste des médicaments génériques issu du suisse Novartis, a effectué mercredi ses débuts à la Bourse de Zurich avec une action à 24 francs suisses(24,89 euros), en deçà des attentes des analystes. Vers 08h10 GMT, le titre Sandoz reculait à 22,86 francs tandis que l'action Novartis prenait au contraire 2,49% au même moment, à 88,18 francs , après avoir ouvert dans le rouge. Ces débuts boursiers valorisent Sandoz à 10,68 milliards d'euros tandis que les analystes s'attendaient à plus : jusqu'à 12,40 milliards d'euros pour Deutsche Bank et jusqu'à 24,80 milliards d'euros pour Berenberg. Dans le cadre de la scission, les actionnaires de Novartis ont reçu une action Sandoz pour cinq actions Novartis détenues. Sandoz part d'une position de force en tant que leader mondial des génériques et des biosimilaires, a déclaré dans un communiqué Vas Narasimhan, directeur général de Novartis. (Reportage Ludwig Burger, Tristan Veyet et Noele Illien ; Version française Kate Entringer)