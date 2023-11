Début du procès de six adolescents accusés d'être liés au meurtre de Samuel Paty

Début du procès de six adolescents accusés d'être liés au meurtre de Samuel Paty













PARIS, 27 novembre (Reuters) - Six mineurs sont jugés à partir de lundi devant le tribunal pour enfants de Paris pour leur rôle présumé dans l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie égorgé à la sortie d'un collège des Yvelines en octobre 2020 après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la laïcité. Le procès des adolescents se tiendra à huis clos jusqu'au 8 décembre. Samuel Paty, enseignant en histoire-géographie de 47 ans dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a été poignardé et décapité le 16 octobre 2020 par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène, abattu par la police juste après le meurtre. Une mineure, âgée de 13 ans au moment des faits, est jugée pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Samuel Paty. Elle avait affirmé qu'avant de montrer les caricatures, l'enseignant avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir de la classe. Elle est revenue par la suite sur ses déclarations, avouant qu'elle n'avait pas assisté au cours en question. Le père de l'adolescente, qui sera jugé fin 2024 avec sept autres adultes, avait lancé une campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux sur la base de ces fausses accusations. Cinq autres adolescents, âgés alors de 14 à 15 ans, sont jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Ils sont notamment accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné l'enseignant à l'assaillant contre de l'argent. Les six adolescents encourent 2 ans et demi de prison. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé en septembre le renvoi de ces six mineurs devant le tribunal pour enfants et de ces huit adultes devant la cour d'assises spécialement composée. (Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Kate Entringer)