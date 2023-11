Début du procès d'Olivier Dussopt, accusé de favoritisme

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Le ministre français du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits présumés de favoritisme. Il est soupçonné d'avoir favorisé en 2009, alors qu'il était maire d'Annonay (Ardèche), l'obtention d'un marché de gestion de l'eau à la société Saur. Olivier Dussopt s'est dit innocent et prêt à se défendre. Son procès, qui doit durer jusqu'à jeudi, intervient alors qu'un autre ministre, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, a comparu ce mois-ci devant la Cour de justice de la République (CJR) pour "prises illégales d'intérêt". La décision de la CJR dans cette procédure est attendue mercredi. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)