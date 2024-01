Début des primaires républicaines dans l'Iowa, Trump grand favori

Début des primaires républicaines dans l'Iowa, Trump grand favori













DES MOINES, Iowa, 15 janvier (Reuters) - La course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de novembre s'est ouverte lundi dans l'Iowa, où l'ancien président Donald Trump est donné largement favori face à ses principaux rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis. L'enjeu de ce "caucus", qui se déroule par des températures glaciales, n'est pas tant le nom du vainqueur - Trump a quelque 30 points d'avance dans les sondages - que celui de son outsider. L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se disputent cette place stratégique pour la suite du processus électoral qui s'achève en juin. Donald Trump attend du vote dans ce petit Etat du Midwest une forme d'adoubement avant l'heure, qui ferait de lui, comme il ne le cesse de le répéter, le seul candidat capable de détrôner le démocrate Joe Biden à la Maison blanche. Selon une étude publiée samedi par un institut de sondage de l'Iowa, Donald Trump est crédité de 48% des intentions de vote, devant Nikki Haley (20%). Ron DeSantis est désormais troisième dans les intentions de vote avec 16%. Si ce "podium" se confirmait, il pourrait être fatal aux ambitions du gouverneur de Floride. "J'ai l'habitude de réussir en tant qu'outsider (...), nous allons réussir", a-t-il assuré dimanche sur Fox News. "Les seuls chiffres qui comptent sont ceux qui montrent que nous sommes en hausse et que tous les autres ont baissé", a dit pour sa part Nikki Haley sur la même chaîne. "Et cela montre que nous faisons ce qu'il faut." Le froid pourrait perturber le scrutin. En vertu du "caucus" américain, les électeurs doivent se réunir par petits groupes dans des églises, écoles et centres communautaires où ils votent à bulletin secret. Dimanche, les candidats ont encouragé leurs partisans à braver le froid. "Sortez pour sauver l'Amérique!", a lancé Donald Trump lors d'un rassemblement à Indianola. Le service météorologique national a prévu des températures jusqu'à moins 45 degrés Fahrenheit (-43 degrés Celsius) dans certaines parties de cet État rural. "Trump crée son propre taux de participation", analyse Brad Boustead, un responsable du parti républicain à Urbandale (Iowa). "Ceux qui votent Trump n'auront pas peur de la météo." En 2008, 2012 et 2016, le vainqueur du caucus républicain de l'Iowa n'a pas obtenu l'investiture présidentielle. (Reportage Tim Reid, Gabriella Borter et Nathan Layne ; Rédigé par Joseph Ax ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)