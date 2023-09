Début des discussions entre Arméniens du Haut-Karabakh et Azerbaïdjan

(Actualisé tout du long) par Felix Light EREVAN, 21 septembre (Reuters) - Les discussions entre les forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan ont débuté jeudi après l'accord de cessez-le-feu signé la veille. Des photographies envoyées à Reuters montrent les responsables des deux camps assis autour d'une table dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh. La présidence azerbaïdjanaise a indiqué que le camp azerbaïdjanais était représenté par l'avocat Ramin Mammadov. Les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh n'avaient pas répondu dans l'immédiat à des sollicitations par téléphone. Les discussions interviennent alors que Bakou a annoncé mercredi l'arrêt de l'opération "antiterroriste" dans le Haut-Karabakh, après un accord avec les séparatistes arméniens dont les combattants ont déposé les armes à la suite de plusieurs revers face à l'armée azerbaïdjanaise. Jeudi, les autorités arméniennes du Haut-Karabakh ont accusé les forces azerbaïdjanaises d'avoir violé le cessez-le-feu, des accusations démenties par le ministère azerbaïdjanais de la Défense. D'après les Arméniens du Haut-Karabakh, des coups de feu ont été entendus dans la capitale régionale Stepanakert, appelée Khankendi par Bakou. Deux sources ont dit à Reuters avoir entendu des coups de feu. Le cessez-le-feu annoncé mercredi laisse à penser que l'Azerbaïdjan va s'emparer du contrôle sur le Haut-Karabakh, reconnu internationalement comme faisant partie de son territoire mais administré jusqu'à présent en partie par des autorités arméniennes dissidentes considérant la région comme leur patrie ancestrale. "Après la reddition de la junte criminelle, cette source de tension, cet antre du poison, est déjà passée à l'histoire", a déclaré mercredi soir le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev dans un discours à la nation. "La population arménienne du Karabakh peut enfin pousser un soupir de soulagement. Je l'ai déjà dit et je tiens à le répéter : les Arméniens du Karabakh sont nos citoyens". Le Haut-Karabakh a été le théâtre de deux guerres en trente ans, la dernière en date à l'automne 2020 lorsque l'Azerbaïdjan a lancé une offensive pour reprendre une partie du territoire contrôlé par les séparatistes arméniens. De religion chrétienne, les Arméniens revendiquent une longue domination historique dans la région remontant à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. L'Azerbaïdjan, dont les habitants sont majoritairement musulmans, lie également son identité historique à ce territoire. La nouvelle de la reddition des forces séparatistes arméniennes a été accueillie avec colère en Arménie où des milliers de manifestants se sont rassemblées mercredi dans la capitale Erevan pour demander au gouvernement de soutenir davantage les ethnies arméniennes du Haut-Karabakh. Certains ont demandé la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui était déjà au pouvoir lors de la défaite contre l'Azerbaïdjan en 2020. (Reportage Nailia Bagirova et Felix Light; rédigé Guy Faulconbridge, Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)