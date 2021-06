Début de semaine timide à Wall Street

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a démarré la semaine sur une note mitigée, les prises d'initiatives ayant été limitées par le projet de taux minimal d'impôt mondial sur les sociétés et la persistance des craintes sur une accélération de l'inflation.

Faute de vrais catalyseurs, l'indice Dow Jones a cédé lundi 0,36%, ou 126,15 points, à 34.630,24 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 3,37 points, soit 0,08%, à 4.226,52 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 67,23 points (+0,49%) à 13.881,72 points.

VALEURS

La vedette du jour a été Biogen (+38,34%) qui s'est envolé après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, au médicament aducanumab développé par le groupe pharmaceutique dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Apple, qui tenait sa conférence développeurs, a fini sur une note stable.

La marque à la pomme a annoncé qu'elle offrirait la possibilité de stocker numériquement les cartes d'identité sur les iPhones et a ajouté des protections concernant la vie privée des utilisateurs de son service de stockage iCloud et de ses applications de messagerie.

Apple a également présenté des mises à jour de son application de chat vidéo FaceTime, ajoutant la possibilité de programmer des appels avec plusieurs participants et rendant le logiciel compatible avec les appareils Android et Windows.

Cette initiative place Apple en concurrence plus directe avec des sociétés telles que Zoom Video Communications (+1,98%) qui s'est fait connaître pendant la pandémie.

(Stephen Culp, Blandine Hénault pour la version française)