Début de semaine mitigé en Europe, les pétrolières en soutien

Début de semaine mitigé en Europe, les pétrolières en soutien













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans tendance claire en début de séance lundi avec les interrogations sur la politique monétaire, tandis que la hausse des cours du pétrole apporte un soutien aux valeurs du secteur. À Paris, le CAC 40 cède 0,05% à 7.267,30 points vers 07h48 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,58% et à Francfort, le Dax avance de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,09%. L'indice large européen Stoxx 600 a gagné 1,5% vendredi et le CAC 40 plus de 1,87%, grâce notamment aux spéculations sur un statu quo de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Si le rapport sur l'emploi américain en mai a montré une accélération des créations d'emplois, le taux de chômage a malgré tout augmenté et la croissance des salaires a ralenti, ce qui pourrait amener la Fed à ne pas toucher à ses taux le 14 juin, selon les observateurs. Mais ces derniers n'excluent pas que l'institution procède à une nouvelle hausse en juillet, après une "hawkish pause". "Le sentiment du marché est que si la Fed fait l'impasse en juin et que le marché boursier continue à se redresser, elle pourrait devoir procéder d'autres relèvements ensuite, et pas seulement une", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège en chef chez Nomura Securities. Le compartiment de l'énergie affiche la plus forte progression sectorielle, son indice Stoxx prenant 0,82% avec la progression des cours du brut, qui bénéficient de l'annonce par l'Arabie saoudite d'une réduction de sa production en juillet. A Paris, TotalEnergies s'octroie 0,96%. Les "majors" britanniques Shell et BP gagnent 0,94% et 1,03% respectivement. Asos grimpe de 11,42% après une information du Sunday Times selon laquelle le site de mode en ligne a reçu en décembre une offre d'achat du concurrent turc Trendyol - soutenu par Alibaba - pour un milliard de livres sterling. Les géants du luxe Kering, Hermès et LVMH cèdent de 0,59% à 0,95% sur des prises de profits. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)