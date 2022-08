Début de séance stable en Europe, Londres soutenue par HSBC

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance lundi tandis que le Footsie à Londres grimpe grâce aux bonnes prévisions de HSBC en attendant la publication des indices PMI en zone euro dans la matinée.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,13% à 6.457,11 points à 07h27 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 1,06% grâce à HSBC et à Francfort, le Dax grappille 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 de 1,2% et le Stoxx 600 de 0,02%.

Le Stoxx 600 a enregistré en juillet sa première hausse mensuelle en quatre mois (+7,64%) et sa plus importante depuis novembre 2020, une série de bons résultats d'entreprises européennes et de solides données économiques ayant compensé les craintes liées à une éventuelle récession.

Les investisseurs se mettent par ailleurs à espérer que la Réserve fédérale (Fed) et d'autres grandes banques centrales ralentissent le rythme de leur resserrement monétaire du fait du ralentissement de la croissance économique.

Selon l'indice PMI calculé par Caixin-Markit, l'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé à un rythme plus lent que prévu en juillet en raison de la faiblesse persistante de la demande et du COVID-19.

L'indice est ressorti à 50,4 le mois dernier, contre 51,7 en juin et 51,5 pour le consensus.

En Europe, les investisseurs suivront la publication à partir de 07h50 GMT des indices PMI manufacturiers définitifs pour le mois de juillet, avant celle de l'indice américain ISM manufacturier à 14h00 GMT.

À cause de l'inflation, les ventes au détail en Allemagne ont enregistré une baisse inattendue en juin, de 1,6%, et leur plus forte chute sur un an (-8,8%) depuis le début de la statistique en 1994.

Aux valeurs, HSBC, la plus grande banque européenne, grimpe de 6,48% après avoir relevé un objectif de rentabilité et annoncé son intention de verser un dividende trimestriel à partir de l'an prochain.

L'indice européen des banques en profite et gagne 1,68%.

À Paris, Air France-KLM prend 3,46% soutenu par la passage à l'"achat" de HSBC et Bolloré gagne 2,54% après la publication de résultats semestriels.

En baisse, Heineken cède 1,08% après avoir abaissé son objectif de marge opérationnel pour 2023 à cause de la hausse des coûts.

