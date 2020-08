Début de séance sans direction à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a débuté la séance vendredi proche de l'équilibre après les records signés ces derniers jours par le S&P-500 et le Nasdaq et dans un climat de marchés tendu par les inquiétudes sur la reprise économique.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 3,07 points, soit 0,01%, à 27.736,66 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,13% à 3.381,16 points.

Le Nasdaq Composite était inchangé à 11.265,90 points à l'ouverture au lendemain d'un plus haut en clôture et d'un pic historique en séance à 11.283,616.

Comme les Bourses européennes, les marchés américains souffrent aussi des signes de ralentissement de l'activité du secteur privé dans la zone euro après la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

Les investisseurs attendent la publication de l'enquête privée d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé aux Etats-Unis.

Jeudi, les chiffres décevants des inscriptions hebdomadaires au chômage ont alimenté les doutes sur la reprise de l'économie américaine, deux jours après les réserves émis par la Réserve fédérale.

Le laboratoire Pfizer gagne 0,25% et son partenaire BioNTech grimpe de 10,52% après avoir annoncé des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin contre le COVID-19, qui pourrait être soumis à un examen réglementaire dès le mois d'octobre.

Le géant des machines agricoles Deere & Co prend 4,36% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

(Laetitia Volga, édité par)