Début de séance prudent à Wall Street, Tesla monte

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en légère baisse lundi dans les premiers échanges, poursuivant sur la tendance des deux dernières semaines marquées par les préoccupations sur les perspectives économiques.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones recule légèrement à 32.910,59 points et le Standard & Poor's 500, plus large, perd 0,28% à 3.841,55 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,6%, soit 64,566 points, à 10.640,848.

Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la récession qu'ils jugent quasiment inévitable compte tenu des orientations restrictives des principales autorités monétaires, comme la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne, face à l'inflation.

Le S&P-500 et le Nasdaq ont perdu plus de 2% chacun la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, ayant signalé que le remontée se poursuivrait l'année prochaine et que les taux pourraient grimper à plus de 5%.

"Avec des données économiques inférieures aux attentes, il n'est pas exagéré de penser que les investisseurs pourraient déplacer leur attention vers l'impact croissant que les actions de la Fed sont susceptibles d'avoir sur l'économie en 2023", a déclaré SPI Asset Management.

Aux valeurs, Tesla gagne 2,52% après qu'un sondage, à l'initiative d'Elon Musk, a montré qu'une majorité des participants au vote se sont prononcés pour que le milliardaire quitte la direction générale du réseau social Twitter.

"S'il décide de partir, cela pourrait insuffler au titre Tesla une dose temporaire d'optimisme, avec l'espoir qu'il accorde enfin au groupe automobile l'attention dont il a besoin", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)