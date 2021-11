Début de séance calme en Europe, l'inflation US en ligne de mire

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance mercredi, les investisseurs accueillant dans le calme une nouvelle série de résultats d'entreprises en attendant des données sur l'inflation aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,07% à 7.038,61 points vers 09h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,34% et à Francfort, le Dax recule de 0,13%, freiné par Adidas qui a abaissé ses prévisions annuelles.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,08%.

La tendance du jour, à l'image de celle de mardi, est à la prudence alors que les acteurs du marché attendent la publication à 13h30 GMT des prix à la consommation aux Etats-Unis en octobre qui pourrait ranimer les spéculations sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

La médiane des estimations des économistes interrogés par Reuters donne un chiffre de 4,3% en rythme annuel pour l'indice d'inflation de base "core CPI" après 4,0% en septembre.

"La hausse de l'inflation ne semble pas altérer le marché autant qu'elle l'a fait quelques mois plus tôt car les investisseurs sont bien conscients que la Fed continuera à fermer les yeux sur le problème, quelle que soit la personne qui en prendra la présidence en février. Par conséquent, nous ne verrons peut-être pas de réaction négative du marché à la surchauffe de l'inflation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Dans l'actualité des résultats, Crédit agricole recule de 1,16% après la publication de résultats trimestriels qualifiés de "mitigés" par J.P. Morgan qui souligne la faiblesse des revenus issus de l'assurance.

Alstom grimpe de 10,03%, largement en tête du CAC 40, après des résultats semestriels marqués notamment par un flux sortant de trésorerie moins important que redouté.

Plus forte hausse du Stoxx 600, Marks & Spencer s'envole de 15,20%, au plus haut depuis près de deux ans, après un bénéfice semestriel au-dessus des attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles.

A Amsterdam, la banque ABN Amro s'octroie 1,05% et le distributeur Ahold Delhaize prend 2,35% après leurs publications.

Adidas chute de 5,41% après des résultats et perspectives plombées par les tensions dans l'approvisionnement et un environnement de marché difficile en Chine.

Hors résultats, l'opérateur de plateformes de forage pétrolier Maersk Drilling bondit de 17,92% après l'annonce d'un accord de fusion avec l'américain Noble Corporation, une opération estimée à 3,4 milliards de dollars.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)