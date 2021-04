Début de séance calme à Wall Street, Goldman Sachs soutient le Dow

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street évolue en hausse mercredi en début de séance après le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre, marquée par les publications supérieures aux attentes de plusieurs grandes banques.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 121,85 points, soit 0,36%, à 33.799,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 4.145,02 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,14% à 14.015,92.

Goldman Sachs s'adjuge 3,10%, la plus forte hausse du Dow, après avoir publié un bénéfice bien au-dessus des attentes du marché, dopé par la forte croissance des activités des fusions-acquisitions et des introductions en Bourse.

En revanche, J.P. Morgan cède 1,43% bien que son bénéfice trimestriel ait pratiquement quintuplé en un an grâce aux performances de ses activités de trading et de banque d'investissement et à des reprises de provisions.

Toujours dans le secteur bancaire, Wells Fargo recule de 1,21% en dépit d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

"Les résultats s'inscrivent dans un contexte d'attentes d'une forte reprise de l'économie américaine, un optimisme qui a déjà permis au rally des valeurs bancaires de surperformer celui du marché", a déclaré Sophie Griffiths, analyste chez Oanda.

Selon les données de Refinitiv, les analystes financiers tablent sur une hausse de 25% des profits du Standard & Poor's 500 par rapport aux trois premiers mois de 2020, ce qui marquerait leur meilleure performance en trois ans.

Outre l'actualité des entreprises, les marchés restent vigilants à l'impact que pourrait avoir sur la reprise économique la suspension du déploiement du vaccin de Johnson & Johnson à la suite de cas de caillots sanguins chez des personnes vaccinées.

Le reste de la séance sera animé entre autres par une intervention de Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (16h00 GMT), et par la publication du Livre beige de la Fed dans la soirée.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)