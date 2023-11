Début de la trêve des combats dans la bande de Gaza

GAZA, 24 novembre (Reuters) - La trêve temporaire scellée par Israël et le Hamas a débuté vendredi matin. Un premier groupe de 13 otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre menée dans le sud d'Israël devrait être libéré plus tard dans l'après-midi. La trêve devrait également permettre une augmentation de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. La trêve devait commencer à 07h00 heure locale (0500 GMT). Un certain nombre de prisonniers palestiniens détenus en Israël devraient être libérés plus tard dans la journée. (Reportage Howard Goller; version française Camille Raynaud)