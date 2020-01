Début d'année positif pour les Bourses européennes

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi et Wall Street a encore battu ses records pour la première séance de l'année, soutenues par une nouvelle mesure de soutien à l'économie annoncée par Pékin et par l'optimisme qui perdure sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,06% à 6.041,5 points, un plus haut en clôture depuis juillet 2007.

Le Footsie britannique a pris 0,82% et le Dax allemand a gagné 1,03%, proche d'un pic de deux ans.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 0,93%.

Première bonne nouvelle de l'année pour les investisseurs, la banque centrale chinoise a une nouvelle fois abaissé le taux de réserves obligatoires des banques, une mesure destinée à stimuler l'économie du pays, où l'activité industrielle a ralenti le mois dernier.

En Europe, les chiffres définitifs des indices PMI manufacturiers ont confirmé la contraction de l'activité en Allemagne et en zone euro bien que leur repli soit moins important qu'annoncé en première estimation.

Sur le front commercial, les investisseurs connaissent depuis mardi la date de la signature de la première phase de l'accord sino-américain, prévue le 15 janvier à la Maison blanche. Donald Trump a précisé qu'il se rendrait à Pékin "à une date ultérieure" pour lancer la prochaine étape des discussions.

VALEURS

L'indice Stoxx des banques s'est adjugé 1,93%, la plus forte hausse sectorielle du jour, et a atteint en séance un plus haut depuis mai dernier. Commerzbank et Deutsche Bank ont gagné respectivement 6,85% et 6,22%, en tête du Stoxx 600.

Airbus a pris 2,33%, deuxième plus forte hausse du CAC 40, le groupe étant redevenu le premier constructeur aéronautique mondial devant son rival américain Boeing après avoir livré 863 appareils en 2019, selon plusieurs sources.

La biotech Innate Pharma s'est octroyé une progression de 12,42%, sa meilleure performance sur une séance en plus d'un an, après que l'Agence européenne du médicament a accepté son dossier de demande de mise sur le marché de son anticancéreux Lumoxiti.

A WALL STREET

Au moment de la clôture européenne, l'indice Dow Jones gagnait 0,62% après avoir atteint en début de séance un pic à 28.743,78 points. Le S&P-500 progressait de 0,29% à 3.240,26 points, après avoir touché lui aussi un plus haut historique, à 3.250,04 points.

Le Nasdaq Composite (+0,51%) s'est également offert un record à 9.060,693 points.

La plupart des indices sectoriels américains sont en hausse à ce stade de la séance. L'indice S&P des valeurs technologiques gagne 1,08%, Intel et Apple - parmi les plus fortes progressions du Dow Jones - prenant respectivement 1,62% et 1,58%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre les indices PMI, les investisseurs ont pris connaissance d'une légère baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière.

CHANGES

L'"indice dollar" gagne 0,4% contre un panier de devises de référence et l'euro, après sept séances de hausse, cède 0,4% à 1,1165.

La livre sterling recule d'environ 1% face au dollar après avoir engrangé 2,5% le mois dernier en raison de l'accueil favorable réservé à la victoire des conservateurs aux élections législatives en Grande-Bretagne.

TAUX

Sur le marché obligataire, les volumes d'échanges sont particulièrement faibles en l'absence de nombreux investisseurs en ce début d'année.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd trois points de base, tombant à 1,881%. En Europe, les rendements ont fini en baisse après avoir profité dans la matinée des dernières avancées sur le front commercial et des annonces de la banque centrale chinoise.

Le dix ans allemand a atteint un plus haut de sept mois à -0,157% avant de terminer la séance à -0,22% et le rendement du Bund à 15 ans est brièvement passé en territoire positif, une première depuis la mi-juillet.

PÉTROLE

Les cours du brut sont orientés à la baisse après leur récente progression due à l'amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et aux tensions croissantes aux Moyen-Orient.

Le Brent recule sous 66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue sous les 61 dollars le baril, perdant 0,4%.

A SUIVRE vendredi :

Parmi les statistiques à suivre vendredi, la première estimation de l'inflation allemande et l'ISM manufacturier américain seront particulièrement suivis.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 1638,69 +14,73 +0,91% +0,91%

Eurostoxx 50 3793,24 +48,09 +1,28% +1,28%

CAC 40 6041,50 +63,44 +1,06% +1,06%

Dax 30 13385,93 +136,92 +1,03% +1,03%

FTSE 7604,30 +61,86 +0,82% +0,82%

SMI marché marché marché marché

fermé fermé fermé fermé

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :

[WATCH/LFR]

LA TENDANCE A WALL

STREET

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Dow Jones 28708,50 +170,06 +0,60% +0,60%

S&P-500 3239,51 +8,73 +0,27% +0,27%

Nasdaq 9018,92 +46,32 +0,52% +0,52%

Nasdaq 100 8799,39 +66,32 +0,76% +0,76%

Compte rendu de la séance à Wall Street :

[.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall

Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1165 1,1210 -0,40% -0,40%

Dlr/Yen 108,42 108,70 -0,26% -0,40%

Euro/Yen 121,08 121,96 -0,72% -0,71%

Dlr/CHF 0,9719 0,9677 +0,43% +0,42%

Euro/CHF 1,0854 1,0848 +0,06% +0,02%

Stg/Dlr 1,3130 1,3254 -0,94% -0,97%

Indice $ 96,8000 96,3890 +0,43% +0,65%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1525,72 1516,89 +0,58% +18,94%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 171,19 +0,70

Bund 10 ans -0,22 -0,00

Bund 2 ans -0,61 +0,00

OAT 10 ans 0,08 -0,00 +30,10

Treasury 10 ans 1,88 -0,03

Treasury 2 ans 1,58 +0,01

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 60,77 61,06 -0,29 -0,47% +32,66%

Brent 65,80 66,00 -0,20 -0,30% +21,51%

(Édité par)