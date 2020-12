De plus en plus de critiques en France sur le faible nombre de vaccinations

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le faible nombre de personnes vaccinées contre le COVID-19 en France depuis le lancement dimanche de la campagne de vaccination est de plus en plus critiqué, même si le gouvernement dit assumer ce démarrage plus lent que dans les pays voisins.

"L'Allemagne est déjà à plus de 42.000 vaccinés, le Royaume-Uni à 900.000 et la France à moins de 200 !", s'est exclamé sur Twitter Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains (LR) au Sénat.

"Après les masques, les tests et l'isolement, un nouvel échec serait terrible", ajoute-t-il, demandant au gouvernement de dévoiler le calendrier de vaccination des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) par département.

La France a débuté dimanche les vaccinations contre le COVID-19 après le feu vert de l'Autorité européenne des médicaments (EMA) à l'utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

Le gouvernement prévoit dans une première phase de vacciner environ un million de personnes très âgées. Viendront ensuite les personnes de plus de 65 ans et les membres du personnel de santé, avec en priorité les plus vulnérables, puis le reste de la population.

"Cette stratégie a une conséquence, elle force à aller plus lentement, car il faut savoir qu'il y a environ 14.000 établissements de ce type (des Ehpad, ndlr) en France et que le vaccin est difficile à transporter, difficile à conserver", a plaidé mercredi le professeur Alain Fischer, coordinateur de la stratégie vaccinale contre le Covid-19 en France, sur France Info.

"ERREUR DE COMMUNICATION"

Pour Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ces questions logistiques cachent le fait que le gouvernement "n'a pas de stratégie vaccinale".

"C'est une stratégie de lenteur subie parce que nous ne sommes pas prêts", a-t-il déploré mercredi sur CNews.

De son côté, le généticien Axel Kahn a critiqué sur Europe 1 l'avancée à "tout petit pas" de la vaccination susceptible d'alimenter la méfiance des Français envers les vaccins.

"Ça n'est pas en avançant à tout petit pas qu'on arrivera à les convaincre, au contraire. On va les convaincre qu'en effet, si on va si lentement, c'est qu'on n'est pas sûr de soi et qu'il y a un danger", a-t-il déclaré, regrettant une "très importante erreur stratégique de communication".

Intervenant mardi soir sur France 2, le ministre de la Santé Olivier Véran a dit revendiquer la prudence gouvernementale et le retard pris par la France par rapport à d'autres pays.

"Je ne confonds pas vitesse et précipitation, cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui - le démarrage on me dit parfois cela va un peu lentement en France - il est assumé", a-t-il dit.

"Ce qui compte c'est que, d'ici la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis à vis de tout le monde et que l'objectif est le même : nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables".

(Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)