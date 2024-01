"De nouvelles mesures imminentes" pour les agriculteurs, dit Attal

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré mardi que le gouvernement annoncerait "dans les heures et les jours qui viennent" de nouvelles mesures pour les agriculteurs, dont le mouvement de contestation ne faiblit pas à travers la France. Gabriel Attal a fait cette déclaration en réponse aux différents groupes politiques à l'issue des débats à l'Assemblée nationale ayant suivi son discours de politique générale dans l'hémicycle. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)