De nouvelles explosions entendues à Kyiv et dans d'autres régions d'Ukraine

KYIV, 21 septembre (Reuters) - Des explosions ont été entendues jeudi matin à Kyiv après une alerte aérienne, ont déclaré des témoins de Reuters, alors que les autorités ont dépêché des équipes de secours dans deux quartiers de la capitale ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne sont à l'oeuvre et les services de secours se rendent vers deux quartiers ou se sont probablement produit des explosions, dans l'est et dans le sud de la capitale, a déclaré sur Telegram le maire de Kyiv, Vitali Klitchko. Des débris de missiles sont tombés sur la capitale ukrainienne, causant un incendie dans l'est de la ville, a-t-il ajouté. Des responsables et des médias locaux ont également rapporté des explosions dans les régions de Kharkiv, Khmelnitski, Rivne, Lviv et d'Ivano-Frankivsk. (Reportage de Reuters; version française Camille Raynaud)