De nouveaux attentats sur le sol français sont probables, dit Darmanin

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a prévenu vendredi que de nouveaux attentats sur le sol français étaient probables, estimant que la France était engagée dans une guerre contre "une idéologie islamiste".

Un ressortissant tunisien de 21 ans a décapité une femme et tué deux autres personnes à coups de couteau jeudi matin dans la Basilique Notre-Dame, en plein coeur de Nice.

"Nous sommes en guerre face à un ennemi, qui est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. On doit comprendre malheureusement qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres faits comme ces attentats absolument ignobles", a déclaré Gérald Darmanin sur RTL.

"Nous sommes en guerre contre une idéologie islamiste (...). La France est une grande cible dans le monde", a-t-il ajouté.

