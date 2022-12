De nombreux drones russes abattus à Kyiv, alors que les USA "envisagent" une livraison de missiles Patriot

par Tom Balmforth et Pavel Polityuk

KYIV, 14 décembre (Reuters) -

Les forces ukrainiennes ont abattu 13 drones russes et deux bâtiments administratifs ont été endommagés à Kyiv mercredi, selon des responsables, alors que les États-Unis envisagent de livrer des missiles de défense Patriot à l'Ukraine.

La défense aérienne ukrainienne a abattu des drones Shahed de fabrication iranienne et des explosions ont eu lieu dans le quartier Chevtchenkivski, dans le centre de Kyiv, selon le maire de la capitale, Vitali Klitchko.

Selon Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, 13 drones ont été détruits.

Une attaque dans un quartier résidentiel a également détruit une partie du toit d'un bâtiment, a déclaré un témoin à Reuters.

Personne ne semblait avoir été blessé dans ces explosions, selon les habitants.

La queue blanche d'un drone, visible parmi les décombres, portait l'inscription M529 Geran-2 et le message manuscrit "Pour Riazan !!!", référence apparente à l'attaque ukrainienne contre une base aérienne militaire russe au début du mois.

Le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes, Yuriy Ihnat, a déclaré que les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine étaient efficaces contre l'attaque, tout en ajoutant qu'elle avait été délibérément programmée à la tombée de la nuit pour rendre difficile l'abattage des drones.

"Les défenses aériennes ont bien fonctionné", a-t-il déclaré. "Treize (drones) ont été abattus".

"Bien joué, je suis fier", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo.

BESOIN DE SYSTÈMES DE DÉFENSE

Deux représentants américains ont

déclaré mardi

à Reuters que les Etats-Unis mettent la dernière main à un projet de livraison à l'Ukraine de systèmes de missiles de défense Patriot, considéré comme l'un des plus avancés, et que l'annonce officielle pourrait être effectuée dès cette semaine.

Kyiv a déjà reçu des systèmes de défense aérienne de l'Occident, notamment des États-Unis.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a mis en garde l'Otan contre l'équipement de Kyiv en systèmes de défense antimissile Patriot, et il est probable que Moscou considère une telle livraison comme une escalade.

Les missiles Patriot contribueraient à protéger l'Ukraine des bombardements russes à répétition, notamment contre les infrastructures énergétiques.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a souligné mercredi la nécessité de disposer de systèmes de défense aérienne dans tout le pays.

"L'ennemi a lancé 1 frappe aérienne et 11 frappes de missiles, dont 3 sur l'infrastructure civile (et) lancé plus de 60 attaques à partir de lance-roquettes multiples" au cours des dernières 24 heures, dans les régions de Kharkiv, Donetsk et Zaporijjia.

Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Tom Balmforth et Pavel Polityuk à Kyiv et bureaux de Reuters, rédigé par Michael Perry et Nick Macfie ; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)