De l'aide humanitaire française destinée à Gaza acheminée en Egypte

(Reuters) - Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré qu'un troisième avion militaire était arrivé dimanche en Egypte avec de l'aide humanitaire destinée à Gaza, dans le cadre des efforts menés par la France pour venir en aide à la population civile de l'enclave palestinienne assiégée par Israël. Via le réseau social X (anciennement Twitter), il a indiqué que "54 tonnes de fret humanitaire ont été acheminées en Egypte", qui dispose avec le passage frontalier de Rafah du seul accès à la bande de Gaza non-contrôlé par Israël. Plus tôt dans la journée, l'armée de l'air française a déclaré sur la même plateforme que deux vols d'A400M partis d'Orléans ont permis d'acheminer en Egypte 36 tonnes de fret à destination de Gaza. Elle a fait savoir aussi que le porte-hélicoptères Tonnerre, parti de Toulon le 25 octobre à la demande du président Emmanuel Macron, était désormais déployé en Méditerranée orientale où "ses capacités modulables (...) lui permettent de répondre à des sollicitations opérationnelles diverses". Sébastien Lecornu a annoncé jeudi, lors d'un déplacement au Liban, que le porte-hélicoptères Dixmude serait lui aussi envoyé au large de la bande de Gaza pour y être utilisé comme "bateau hospitalier". (Rédigé par Jean Terzian)