De hauts responsables européens en visite à Kyiv ce jeudi, des aides supplémentaires en vue

par Gabriela Baczynska et Tom Balmforth BRUXELLES/KYIV (Reuters) - Plusieurs hauts responsables européens se rendront à Kyiv jeudi pour afficher le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine à l'approche du jour anniversaire du début de l'invasion russe.

Les responsables européens devraient s'engager à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine, notamment militaire et financière. "Nous envoyons un signal fort, qui montre que nous nous tenons aux côtés de Kyiv dans ce conflit. Il s'agit d'un signal envoyé au peuple ukrainien. D'un signal envoyé à la Russie. D'un signal envoyé au monde", a déclaré un haut responsable européen. De hauts responsables de la Commission européenne (CE) rencontreront jeudi leurs homologues ukrainiens. La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, et le président de l'UE, Charles Michel, s'entretiendront vendredi avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky. Ce déplacement, le premier d'une telle importance depuis le début de la guerre le 24 février 2022, intervient alors que l'Occident s'est engagé à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine afin de faire face à l'invasion russe. Une décision qualifiée de "provocation" par Moscou. Les alliés discuteront notamment de l'attribution d'une nouvelle aide militaire et financière à Kyiv, de la facilitation de l'accès des produits ukrainiens au marché européen ou des moyens à mettre en oeuvre pour aider l'Ukraine à couvrir ses besoins énergétiques. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, devrait de son côté annoncer une aide de 25 millions d'euros pour déminer les territoires repris par l'Ukraine aux forces russes. L'UE a engagé environ 60 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, selon des responsables, dont 12 milliards d'euros d'aide militaire. (Avec la contribution Andrew Gray; version française Camille Raynaud)