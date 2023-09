De hauts fonctionnaires américains en Arménie pour évoquer la crise dans le Haut-Karabakh

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - De hauts responsables de l'administration Biden sont arrivés en Arménie lundi, alors que des milliers d'Arméniens fuient le Haut-Karabakh, après la défaite des forces séparatistes arméniennes face à l'Azerbaïdjan. La visite de Samantha Power, directrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), et de Yuri Kim, secrétaire d'État adjoint pour l'Europe et les affaires eurasiennes, est la première d'un haut fonctionnaire américain en Arménie depuis que les Arméniens du Karabakh ont dû accepter à un cessez-le-feu la semaine dernière. Samantha Power rencontrera de hauts responsables du gouvernement arménien au cours de ce voyage. Elle réaffirmera le partenariat des États-Unis avec le pays et "exprimera sa profonde inquiétude pour la population arménienne du Haut-Karabakh et discutera des mesures à prendre pour résoudre la crise humanitaire qui sévit dans cette région", a déclaré un responsable américain. Samantha Power sera la première administratrice de l'USAID à se rendre en Arménie, a ajouté ce responsable. "Les États-Unis sont préoccupés par les conditions humanitaires dans le Haut-Karabakh et demandent un accès sans entrave pour les organisations humanitaires internationales et le trafic commercial", a déclaré l'USAID dans l'annonce du voyage. Le Haut-Karabakh est reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais la région était jusqu'à présent administrée en partie par des autorités arméniennes dissidentes qui considèrent ce territoire comme leur patrie ancestrale. Les forces séparatistes arméniennes ont été contraintes de capituler le 20 septembre après une opération éclair de 24 heures conduite par Bakou. Le gouvernement arménien a déclaré qu'à 5 heures du matin lundi, plus de 2.900 personnes étaient entrées dans le pays depuis le Haut-Karabakh. (Reportage Daphne Psaledakis, version française Augustin Turpin)