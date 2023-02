De "fortes hausses" de taux de la BCE pourraient être nécessaires après mars dit Nagel

24 février (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait encore devoir relever ses taux de manière significative au-delà du mois de mars, l'inflation, en particulier dans sa version sous-jacente, étant trop élevée, a déclaré le président de la Bundesbank Joachim Nagel. "Ce qui me semble évident, c'est que l'inflation sous-jacente restera à un niveau très élevé au-delà de mars", a déclaré Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, en marge de la réunion du G20 en Inde. "C'est pourquoi je n'exclus pas que de nouvelles hausses significatives des taux d'intérêt au-delà de mars soient nécessaires." La BCE a déjà promis de relever ses taux d'un demi-point de base le mois prochain, portant son taux de dépôt à 3%, et les marchés tablent désormais sur une augmentation de 75 points supplémentaire avant la fin de l'été. (Francesco Canepa; rédigé par Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)