David Lappartient nouveau président du Comité national olympique et sportif français

David Lappartient nouveau président du Comité national olympique et sportif français













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le nouveau boss du Comité olympique français est désormais connu. Ce Jeudi, David Lappartient a été élu président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) par le conseil d'administration. Avec 80% des voix en sa faveur (36/45), le conseiller départemental du Morbihan a devancé son adversaire Emmanuelle Bonnet-Oulaldj. Déjà président de l'Union cycliste internationale (UCI) et membre du Comité international olympique (CIO), David Lappartient succède à Brigitte Henriques pour un poste laissé vacant depuis la démission de cette dernière le 25 mai. Une assemblée générale devra confirmer son mandat le 13 septembre prochain.