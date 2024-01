David Cameron va se rendre en Israël, dira son inquiétude sur le bilan à Gaza

LONDRES, 24 janvier (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, se rendra mercredi en Israël, où il devrait faire part de son inquiétude quant au nombre de Palestiniens tués dans le conflit à Gaza et plaider en faveur d'un cessez-le-feu "durable". David Cameron profitera également de son troisième déplacement au Moyen-Orient en un peu plus de deux mois pour se rendra en Cisjordanie, au Qatar et en Turquie. Il plaidera pour une issue au conflit prévoyant la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas, la prise en charge de la gestion de l'enclave par l'Autorité palestinienne et la fin des tirs de roquettes contre Israël. En Israël, David Cameron dira au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il faut "faire davantage et plus rapidement pour augmenter de manière significative le flux d'aide vitale à Gaza". Il fera également part de son "inquiétude concernant le nombre élevé de victimes civiles", selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères. "Personne ne souhaite voir ce conflit durer plus longtemps que nécessaire", a déclaré David Cameron. "Une pause immédiate est désormais nécessaire pour faire entrer l'aide et faire sortir les otages. La situation est désespérée." Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 25.490 personnes ont été tuées - sur une population de 2,3 millions d'habitants - dans l'enclave depuis le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas contre Israël qui a fait quelque 1.200 morts. David Cameron demandera instamment à Israël d'ouvrir davantage de points de passage pour permettre l'acheminement de l'aide à Gaza, notamment par le port israélien d'Ashdod et le point de passage de Kerem Shalom, et de rétablir l'approvisionnement en eau, en carburant et en électricité dans l'enclave palestinienne. En Cisjordanie, David Cameron rencontrera Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, et soulignera le soutien à long terme de la Grande-Bretagne à un accord de paix établissant un Etat palestinien coexistant avec Israël. David Cameron se rendra au Qatar et en Turquie plus tard dans la semaine pour participer à des discussions diplomatiques. (Reportage Andrew MacAskill; version française Camille Raynaud)