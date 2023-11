David Cameron va se rendre au Proche-Orient

LONDRES, 23 novembre (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, va se rendre ce jeudi au Proche-Orient pour des entretiens avec des dirigeants israéliens et palestiniens, déclare le Foreign Office. L'ancien Premier ministre, nommé chef de la diplomatie il y a dix jours, a rencontré des homologues des pays arabes et musulmans mercredi à Londres pour discuter du conflit entre Israël et le Hamas. Il a salué l'accord conclu entre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et le groupe islamiste palestinien pour une pause de quatre jours dans les combats en échange de la libération d'otages, le qualifiant d'"étape cruciale". Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le prédécesseur de Cameron au Foreign Office, James Cleverly, se sont déjà rendus au Proche-Orient depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. (Kylie MacLellan et William James; Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)