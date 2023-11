David Cameron, nouveau chef de la diplomatie britannique, en visite à Kyiv

David Cameron, nouveau chef de la diplomatie britannique, en visite à Kyiv













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - A peine nommé ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre britannique David Cameron s'est rendu à Kyiv pour sa première visite de travail à l'étranger, a annoncé jeudi Volodimir Zelensky. Le président ukrainien a publié sur la messagerie Telegram une courte vidéo de la rencontre entre les deux dirigeants. Il a remercié le nouveau patron du Foreign Office pour ce geste, dans une période où "la communauté internationale se focalise moins" sur le conflit en Ukraine, en raison de la situation au Proche-Orient. David Cameron a effectué un retour surprise au sein du gouvernement lundi, après un remaniement plus large initié par le limogeage de la ministre de l'Intérieur Suella Braverman. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)