David Cameron affirme la souveraineté britannique sur les Malouines

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement de Londres protégera la souveraineté des îles Malouines tant que ses habitants manifesteront leur volonté d'appartenir à la famille britannique, a déclaré le secrétaire au Foreign Office David Cameron lors d'une visite dans l'archipel revendiqué par l'Argentine. Le nouveau président argentin Javier Milei, qui a prêté serment en novembre dernier, a annoncé son intention de "récupérer" les îles, baptisées Malvinas à Buenos Aires, par la voie "diplomatique". La question de la souveraineté des Falklands, ou Malouines en français, n'est toujours pas tranchée depuis la défaite de l'Argentine face aux forces britanniques lors de la guerre d'avril-juin 1982. Pour Londres, il n'y a pas lieu de remettre le sujet sur la table, les habitants des Malouines ayant voté à la quasi-unanimité pour leur appartenance au Royaume-Uni lors d'un référendum en 2013. A lire aussi... "Tant que les îles Falkland veulent faire partie de la famille britannique, elles sont absolument les bienvenues", a déclaré David Cameron lors de sa visite lundi en fin de journée. "Et nous les soutiendrons, nous les aiderons à se protéger et se défendre (...) aussi longtemps qu'ils le voudront. J'espère pendant très longtemps, peut-être pour toujours." "Le nouveau gouvernement (argentin) a pris certains mesures positives et nous avons de bonnes relations avec lui. Mais ce ne sera jamais aux dépens de la volonté des habitants des Falklands", a ajouté le chef de la diplomatie britannique. David Cameron s'est rendu au mémorial de Port Stanley dédié aux victimes de la guerre, qui a coûté la vie à 255 militaires britanniques et 649 militaires argentins. (Sachin Ravikumar, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)