Dassault Systèmes prévoit une croissance du CA en 2023 et... espère un rebond en Chine

Dassault Systèmes prévoit une croissance du CA en 2023 et... espère un rebond en Chine













2 février (Reuters) - Le fabricant français de logiciels Dassault Systèmes a dit jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9% à taux de change constant en 2023, après avoir enregistré des ventes meilleures que prévu au quatrième trimestre, tout en espérant un rebond en Chine. Le groupe, qui vend des logiciels aux constructeurs automobiles, aux avionneurs et aux industriels, prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,93 milliards d'euros et 5,98 milliards d'euros, contre 5,67 milliards d'euros en 2022. En tenant compte de la fluctuation des devises, il table sur une croissance annuelle d'environ 5%. Dassault Systèmes, qui compte parmi ses clients Ford, Bosch, Boeing, Adidas, Coca-Cola et Pfizer, a fait état d'un chiffre d'affaires total de 1,58 milliard d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 10% sur l'année à taux de change constant et supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,57 milliard d'euros. Les ventes de logiciels de Dassault Systèmes en Chine, un gros marché pour le chiffre d'affaires des licences, ont été freinées par les restrictions sanitaires dans le pays, avec une croissance de 5% au quatrième trimestre. "Le problème a été pour nous les petites et moyennes entreprises qui sont un pilier important de l'économie en Chine. Nous pouvons nous attendre à ce que tout cela rebondisse en 2023, mais il est trop tôt pour le dire", a déclaré le directeur financier, Rouven Bergmann, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. A la Bourse de Paris, l'action Dassault Systèmes grimpait jeudi dans la matinée de 5,1%, parmi les plus fortes hausses du CAC 40, qui gagnait au même moment 1,1%. (Reportage de Dagmarah Mackos et Lina Golovnya, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)