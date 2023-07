Dassault Systèmes maintient ses objectifs, mais le titre chute

(Coquille titre) 25 juillet (Reuters) - Le titre Dassault Systèmes chute en Bourse mardi après la publication de résultats au deuxième trimestre conformes aux attentes et la confirmation des perspectives annuelles, en raisons d'objectifs jugés difficile à atteindre. A 09h48 GMT, l'action du spécialiste des logiciels 3D perd 3,6%, lanterne rouge du CAC 40 qui gagne au même moment 0,22%. Dassault Systèmes a fait état d'un chiffre d'affaire trimestriel non-IFRS en hausse de 8% à taux de change constant, à 1,45 milliard d'euros. Pour les logiciels, sa plus grosse division, la croissance sur le premier semestre est de 7% et Dassault Systèmes vise au troisième trimestre une croissance 9-10%. Une prévision jugée compliquée pour atteindre son objectif annuel, lui inchangé (une hausse de 8-9%), estiment les analystes de Jefferies. "Dassault Systèmes devra réaliser une croissance d'environ 10% au quatrième trimestre" si l'entreprise souhaite atteindre ses objectifs avec des comparatifs plus difficiles, dit Jefferies. Pour les analystes de JPMorgan, malgré une vigueur des revenus de licences au deuxième trimestre, la visibilité au-delà semble plus faible. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)