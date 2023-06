Dassault Systemes annonce la nomination à venir de Pascal Daloz comme DG

9 juin (Reuters) - Dassault Systemes SE: * CAPITAL MARKETS DAY DE DASSAULT SYSTÈMES : DOUBLEMENT DU BNPA NON-IFRS À 2,20 - 2,40EUR EN 2028 * PASCAL DALOZ NOMMÉ CEO LE 1ER JANVIER 2024 * OBJECTIFS 2028 : UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET UN BNPA NON-IFRS COMPRIS ENTRE 2,20 EUROS ET 2,40 EUROS * BERNARD CHARLÈS (ACTUELLEMENT PDG) CONTINUERA D'OCCUPER LE POSTE DE PRÉSIDENT DU CA A PARTIR DU 1ER JANVIER 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)