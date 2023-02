Dassault Systèmes affiche un CA annuel (non IFRS) en hausse à 5,67 MdsE

2 février (Reuters) - Dassault Systemes SE: * CA ANNUEL (NON IFRS) DE EUR 5,67 MDS CONTRE EUR 5.65 MDS SELON UN CONSENSUS FOURNI PAR L' ENTREPRISE * MARGE OPÉRATIONNELLE (NON IFRS) 33,4% EN 2022 CONTRE 33.6% SELON UN CONSENSUS FOURNI PAR L' ENTREPRISE * LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL IFRS EUR 1,90 MD EN 2022 CONTRE EUR 1,90 MD SELON UN CONSENSUS FOURNI PAR L' ENTREPRISE * BNPA (NON IFRS) DILUÉ DE EUR 1,13 EN 2022 VERSUS EUR 1,13 SELON UN CONSENSUS FOURNI PAR L' ENTREPRISE * DETTE FINANCIÈRE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2021 EST EN RECUL DE 662 MILLIONS D'EUROS ET S'ÉTABLIT À 227 MILLIONS D'EUROS * OBJECTIFS NON-IFRS 2023 : CROISSANCE DU BNPA DILUÉ ENTRE 1,18 ET 1,20 EURO, AVEC UNE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 8 À 9% * LE GROUPE EST EN BONNE POSITION POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS FINANCIERS DE LONG TERME BIEN PLUS TÔT QUE PRÉVU * PERSPECTIVES POUR LE T1 2023: CA EUR 1,42-1,44 MD, MARGE OPÉRATIONNELE 30,7%-31,3%, BNPA DILUÉ EUR 0,27-0,28 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)